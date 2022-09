Milan a RedBird, il 14 settembre il nuovo CdA (Di sabato 3 settembre 2022) Andrà in scena il prossimo 14 settembre a Casa Milan l’assemblea degli azionisti rossoneri, convocati per la nomina del nuovo CdA del club dopo il passaggio della proprietà della società dal fondo Elliott a RedBird. L’annuncio è stato dato dallo stesso club rossonero con la convocazione pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. L’Assemblea dei soci del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 3 settembre 2022) Andrà in scena il prossimo 14a Casal’assemblea degli azionisti rossoneri, convocati per la nomina delCdA del club dopo il passaggio della proprietà della società dal fondo Elliott a. L’annuncio è stato dato dallo stesso club rossonero con la convocazione pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. L’Assemblea dei soci del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

