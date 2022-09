(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Domenicosulla questione ospedale San Pio. “Abbiamo appreso dalla stampa della situazione molto complicata che si registra presso l’ospedale San Pio di Benevento dove, nelle scorse ore, è stata sfiorata la dimissione in massa dei medici del Pronto Soccorso. Da mesi, del resto, le cronache ci parlano, con riferimento a questo reparto, di situazioni estremamente difficili caratterizzate da ore di fila per i pazienti e ritmi insostenibili per il personale in servizio.Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, intanto, nei giorni scorsi è giunto ad Airola per l’inaugurazione del Centro anti diabete ed ha rinnovato i proclami di sempre sul Sant’Alfonso Maria de’ Liguori dide’ Goti.Sono le solite promesse che De Luca ci propina da anni: la realtà è che ...

TV7Benevento : Matera 'Potenziamento dell'ospedale di Sant'Agata sarebbe un sollievo anche per il Rummo' - -

TV Sette Benevento

... Tommaso Coviello, la segretaria di Fratelli d'Italia, Annamaria Guerricchio, il candidato ...delle infrastrutture materiali e immateriali, della rete dei servizi e delle misure a ..., inoltre, ricorda come più volte l'Ordine ha richiesto ildei Servizi Sociali attraverso nuove assunzioni e la stabilizzazione degli assistenti sociali, garantendo così ... Matera “Potenziamento dell’ospedale di Sant’Agata sarebbe un sollievo anche per il Rummo” “La politica sanitaria della giunta di centrodestra ha dimostrato in questi anni di consiliatura di essere insufficiente a gestire le grandi difficoltà della sanità pubblica e in molti casi le ha anch ...Potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali ... avanti in Basilicata nella campagna elettorale per le Politiche e poi in Parlamento. Oggi a Matera, si è tenuta una conferenza stampa di ...