L'ultima vergogna: "Chi era davvero Padre Pio", choc a Venezia (Di sabato 3 settembre 2022) È il film che ha fatto esistere Shia LaBeouf, che negli ultimi anni non aveva condotto un'esistenza proprio da aveva santo. Parliamo di Padre Pio, diretto da Abel Ferrara e presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, Giornate degli Autori. È lui a osare il volto a Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, e in verità ha una faccia più dolce e seduttiva, di quella del santo di San Giovanni Rotondo. Shia stava buttando alle ortiche la sua vita e la carriera, storie di droghe e violenze in serie, quando è arrivata la proposta di Ferrara, è rimasto folgorato dal ruolo e si è convertito. Miracoli di Padre Pio. Quando lo vediamo arrivare a cavallo a San Giovanni Rotondo, giovane frate dimesso, per assumere il ruolo di presbitero in convento, fa tenerezza. Lo osserviamo pregare, soffrire negli scontri notturni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) È il film che ha fatto esistere Shia LaBeouf, che negli ultimi anni non aveva condotto un'esistenza proprio da aveva santo. Parliamo diPio, diretto da Abel Ferrara e presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di, Giornate degli Autori. È lui a osare il volto a Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, e in verità ha una faccia più dolce e seduttiva, di quella del santo di San Giovanni Rotondo. Shia stava buttando alle ortiche la sua vita e la carriera, storie di droghe e violenze in serie, quando è arrivata la proposta di Ferrara, è rimasto folgorato dal ruolo e si è convertito. Miracoli diPio. Quando lo vediamo arrivare a cavallo a San Giovanni Rotondo, giovane frate dimesso, per assumere il ruolo di presbitero in convento, fa tenerezza. Lo osserviamo pregare, soffrire negli scontri notturni ...

MarracinoD : RT @Agatha93593533: @ItaliaViva @sandrogozi @elenabonetti @DantiNicola @lisanoja Che diritti e dignità dareste alle persone che non hanno n… - Agatha93593533 : @ItaliaViva @sandrogozi @elenabonetti @DantiNicola @lisanoja Che diritti e dignità dareste alle persone che non han… - maro804 : RT @MarcoGr75710953: @FrancescoLollo1 Giusto per ricordare l'ultima volta che voi fascisti siete stati al governo (e la Meloni era pure min… - Rogpiton : @VeroDeRomanis La Fornero è un suicidio economico e sociale e il maiale ?? padano è pure peggio mandare in pensione… - AngeloR54671811 : RT @MarcoGr75710953: @FrancescoLollo1 Giusto per ricordare l'ultima volta che voi fascisti siete stati al governo (e la Meloni era pure min… -