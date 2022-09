Lazio-Napoli, cori beceri e discriminatori: l’accaduto (Di sabato 3 settembre 2022) Durante la partita tra Lazio e Napoli i tifosi di casa si sono resi complici di alcuni cori discriminatori verso gli ospiti. In particolare, i soliti incitamenti all’eruzione del Vesuvio e vari ululati contro alcuni giocatori del Napoli. Non è la prima volta che questi episodi succedono all’Olimpico, come quando nel 2016 sempre durante un Lazio-Napoli la partita fu addirittura sospesa per via dei cori razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly. La partita all’epoca fu sospesa al 67? quando l’arbitro Irrati prese il fischietto in bocca e sospese la partita per un paio di minuti. Lazio NapoliLazio-Napoli, cori discriminatori contro i ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 settembre 2022) Durante la partita trai tifosi di casa si sono resi complici di alcuniverso gli ospiti. In particolare, i soliti incitamenti all’eruzione del Vesuvio e vari ululati contro alcuni giocatori del. Non è la prima volta che questi episodi succedono all’Olimpico, come quando nel 2016 sempre durante unla partita fu addirittura sospesa per via deirazzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly. La partita all’epoca fu sospesa al 67? quando l’arbitro Irrati prese il fischietto in bocca e sospese la partita per un paio di minuti.contro i ...

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match contro la @OfficialSSLazio ???? - OfficialASRoma : ?? Inter-Roma, sab 1/10, 18:00 ?? Roma-Napoli, dom 23/10, 20:45 ?? Roma-Lazio, dom 6/11, 18:00 ??? Date e orari dalla… - AleJustOne : Il Napoli con la Lazio fa sempre la partita dell'anno. - Almost2NEW : @cicciovalenti In parte hai ragione ciccio, ma: vedi il napoli, compra kim e kwavrasteks, giocano titolari e fanno… - dnishg : Calientito el Lazio vs Napoli #ForzaNapoliSempre -