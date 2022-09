Lazio-Napoli 1-2 | Kim e super Kvara ribaltano l' ex Sarri all' Olimpico

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match contro la @OfficialSSLazio ???? - OfficialASRoma : ?? Inter-Roma, sab 1/10, 18:00 ?? Roma-Napoli, dom 23/10, 20:45 ?? Roma-Lazio, dom 6/11, 18:00 ??? Date e orari dalla… - mimanda_picone : RT @Brigate_Azzurre: 28/11/2021: Napoli - Lazio 4-0 27/2/2022: Lazio - Napoli 1-2 3/9/2022: Lazio - Napoli 1-2 E anche oggi ti abbiamo pres… - Krafftdellenevi : Non solo Milan e Inter, anche Lazio e Napoli fanno un altro sport*, aspettando l'Atalanta domani. Quella che mi ha… - 17su24 : il fattore Kappa abbiamo sostituito KK con KKK #LazioNapoli #Lazio #napoli -

...10 Daniel Elahi Galan Riveros - Alejandro Davidovich Fokina 1 - 3 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 15:00 Fiorentina - Juventus 1 - 1 18:00 Milan - Inter 3 - 2 20:451 - 2 CALCIO - ...Paura all'Olimpico durante, uno dei big match della nuova giornata di Serie A. Lozano e Marusic si sono fatti male in un durissimo scontro di gioco per il quale è stata fermata per alcuni minuti la partita. L'...Vince in rimonta il Napoli 2-1 all'Olimpico contro la Lazio. Apre le marcature Zaccagni dal limite al 4', poi pareggiano gli ospiti con Kim da corner. Nella ripresa gli azzurri alzano il ritmo e ...Clamorosa svista di Sozza in area di rigore del Napoli. Minuto 67, palla in profondità per Lazzari a duello con Mario Rui che nel tentativo di proteggere la sfera colpisce al ...