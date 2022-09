Lazio | Milinkovic Savic | «Oggi vogliamo vincere Samp? Il pari insegna che…»

(Di sabato 3 settembre 2022) Sergejè il protagonista del match program di-Napoli. Ecco cosa ha detto il serbo Sergejè stato intervistato dai canali biancocelesti per il match program di-Napoli. Ecco le sue paroleDORIA – «Cosa ci? Che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto».-NAPOLI – «Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

SampNews24 : #MilinkovicSavic: «La #Sampdoria ci ha insegnato una cosa» - pasqualinipatri : Lazio-Napoli, Milinkovic-Savic: “Gara difficile, hanno qualità. I tifosi? Fondamentali col Bologna”… - sportli26181512 : Lazio, Milinkovic suona la carica: 'Con il Napoli serve più cattiveria': Il centrocampista biancoceleste sulla sfid… - laziopress : Lazio-Napoli, Milinkovic-Savic: “Gara difficile, hanno qualità. I tifosi? Fondamentali col Bologna”… - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli, Milinkovic-Savic: “Gara difficile, hanno qualità. I tifosi? Fondamentali col Bologna”… -

Molto bene anche la, una squadra finalmente rinforzata con giocatori funzionali al sistema di ... Tifosi soddisfattissimi per la permanenza di- Savic, ma critici per l'assenza di un ...... Darmian non ci fa impazzire RISCHIATUTTO: De Ketelaere vuole incidere nel primo derbyLazio - Napoli sabato ore 20.45(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic;- ...È il giorno di Lazio - Napoli. Le squadre si affronteranno questa sera alle 20:45 all’Olimpico. In occasione della sfida ai canali ufficiali del club è intervenuto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...