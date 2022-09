Ladispoli | ”beccati” mentre rubano un’auto davanti al bar | scatta l’inseguimento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 settembre 2022). Schiamazzi notturni, rumori sospetti e un sibilare nella notte che ha insospettito gli astanti che si trovavano nei pressi di un bar tra giovedì e venerdì scorso, intorno alle 2.00 di notte. Erano alle prese con un furto di, per la precisione volevano rubare il catalizzatore. Ma non tutto è andato secondo i piani. Tentano di rubarenella notte I soggetti, un moldavo di 25 anni e un romeno di 35, si trovavano nei pressi di, conviti che non ci fosse nessuno nei paraggi e stavano armeggiando con tutta la strumentazione necessaria per compiere il loro furto e portare a casa il bottino. In due, uno faceva il palo,l’altro si trovava al di sotto della vettura intento nelle sue mansioni poco lecite. Leggi anche:, 15enne circondato e ...