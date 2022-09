La direttiva Bolkestein verrà applicata, ma il problema è come attuarla (Di sabato 3 settembre 2022) Il disegno di legge sulla Concorrenza è stato approvato dal Parlamento in via definitiva a inizio agosto con pochi parlamentari contrari, provenienti prevalentemente dai banchi di Fratelli d’Italia. Nel provvedimento viene disciplinato anche il riordino delle concessioni demaniali delle spiagge attraverso il meccanismo delle gare (di cui avevamo già parlato in questo articolo quando la caduta del Governo Draghi non era ancora un’ipotesi concreta). La normativa sulla concorrenza è entrata in vigore il 29 agosto, trascorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sulle concessioni demaniali, però, la legge non stabilisce i dettagli relativi alle gare e ad eventuali indennizzi, rimandando il tutto ai futuri decreti attuativi e limitandosi in questa fase a rendere effettiva solo la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2023 (2024 in alcuni casi). Nonostante alcune ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 settembre 2022) Il disegno di legge sulla Concorrenza è stato approvato dal Parlamento in via definitiva a inizio agosto con pochi parlamentari contrari, provenienti prevalentemente dai banchi di Fratelli d’Italia. Nel provvedimento viene disciplinato anche il riordino delle concessioni demaniali delle spiagge attraverso il meccanismo delle gare (di cui avevamo già parlato in questo articolo quando la caduta del Governo Draghi non era ancora un’ipotesi concreta). La normativa sulla concorrenza è entrata in vigore il 29 agosto, trascorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sulle concessioni demaniali, però, la legge non stabilisce i dettagli relativi alle gare e ad eventuali indennizzi, rimandando il tutto ai futuri decreti attuativi e limitandosi in questa fase a rendere effettiva solo la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2023 (2024 in alcuni casi). Nonostante alcune ...

