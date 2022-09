Incredibile Bologna, potrebbe arrivare la decisione a sorpresa: la situazione (Di sabato 3 settembre 2022) Il brutto inizio di campionato del Bologna, che nelle prime 4 partite ha totalizzato solo 2 punti, sta portando la dirigenza rossoblu a fare dei ragionamenti sul futuro del gruppo squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il presidente Joey Saputo starebbe seriamente pensando di esonerare Siniša Mihajlovi?. Bologna esonero Mihajlovi? Il tecnico serbo sarebbe accusato di non riuscire più ad incidere e a determinare come invece accadeva in passato. Il patron del Bologna è rimasto molto deluso della prestazione della squadra nella partita di giovedì scorso contro la Salernitana; al fischio finale, infatti, c’è stata una riunione dei vertici societari. Il colloquio con Fenucci, Sartori e Di Vaio, avrebbe portato ad una conclusione comune: il problema della squadra è l’allenatore. La prossima ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 settembre 2022) Il brutto inizio di campionato del, che nelle prime 4 partite ha totalizzato solo 2 punti, sta portando la dirigenza rossoblu a fare dei ragionamenti sul futuro del gruppo squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il presidente Joey Saputo starebbe seriamente pensando di esonerare Siniša Mihajlovi?.esonero Mihajlovi? Il tecnico serbo sarebbe accusato di non riuscire più ad incidere e a determinare come invece accadeva in passato. Il patron delè rimasto molto deluso della prestazione della squadra nella partita di giovedì scorso contro la Salernitana; al fischio finale, infatti, c’è stata una riunione dei vertici societari. Il colloquio con Fenucci, Sartori e Di Vaio, avrebbe portato ad una conclusione comune: il problema della squadra è l’allenatore. La prossima ...

louehbyhazza : Io volevo dire una cosa: questo tour di Harry è stato un tour incredibile che ha fatto il giro del mondo e che non… - AleeeSeg : @romanellale @EmanuelProietti Perché Roma-Bologna che vi sarà di mercoledì alle 16:30, incredibile - Quintadose_ : @teoremadipeters Incredibile come nel giro di qualche chilometro ci siano sia Mantova, Bologna e Modena che Verona, Brescia e Bergamo - mrcllznn : Incredibile: indagano il medico di base per non avere richiesto esami per un ematoma (frequente nella vita di tutti… - AWalczy : Dopo Bologna Ferrara Padova e finalmente Venezia incredibile meravigliosa Difficile scegliere una città in Ital… -