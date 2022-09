I Santi di Sabato 3 Settembre 2022 (Di sabato 3 settembre 2022) San GREGORIO I, DETTO MAGNO Papa e dottore della Chiesa – MemoriaRoma, 540 – 12 marzo 604(Papa dal 03/09/590 al 12/03/604) Nacque verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici e alla morte del padre Gordiano, fu eletto, molto giovane, prefetto di Roma. Divenne poi monaco e abate del monastero di Sant’Andrea sul Celio. Eletto Papa, ricevette l’ordinazione episcopale il 3 Settembre 590. Nonostante la malferma salute, esplicò una multiforme e intensa attività nel governo della Chiesa, nella sollecitudine caritativa, nell’azione missionaria. Autore e legislatore nel campo della liturgi…www.Santiebeati.it/dettaglio/24350 San MACANISIO (MAC NISSE) Vescovo XIV-XV sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/68870 Sant’ AUSANO DI MILANO Vescovo www.Santiebeati.it/dettaglio/68880 San REMACLO (RIMAGILO) DI ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 settembre 2022) San GREGORIO I, DETTO MAGNO Papa e dottore della Chiesa – MemoriaRoma, 540 – 12 marzo 604(Papa dal 03/09/590 al 12/03/604) Nacque verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici e alla morte del padre Gordiano, fu eletto, molto giovane, prefetto di Roma. Divenne poi monaco e abate del monastero di Sant’Andrea sul Celio. Eletto Papa, ricevette l’ordinazione episcopale il 3590. Nonostante la malferma salute, esplicò una multiforme e intensa attività nel governo della Chiesa, nella sollecitudine caritativa, nell’azione missionaria. Autore e legislatore nel campo della liturgi…www.ebeati.it/dettaglio/24350 San MACANISIO (MAC NISSE) Vescovo XIV-XV sec.www.ebeati.it/dettaglio/68870 Sant’ AUSANO DI MILANO Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/68880 San REMACLO (RIMAGILO) DI ...

Mimmo318 : @Mari5859Mari Non cercare di capire tutto lo faccio tutti i santi giorni. Buongiorno e buon sabato. - QdSit : Sabato 3 settembre la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. Con i santi Ambrogio, Girolamo e Agostino, è uno dei quatt… - M72seventytwo : RT @giulyeh: Grande Manifestazione VITA a ROMA ?? Sabato 3 settembre in Piazza dei Santi Apostoli. Con i fondatori di VITA e i candidati del… - giulyeh : Grande Manifestazione VITA a ROMA ?? Sabato 3 settembre in Piazza dei Santi Apostoli. Con i fondatori di VITA e i ca… - fainformazione : Roma: manifestazione nazionale VITA con Sara Cunial Sabato 3 settembre alle ore 17.00 in Piazza dei Santi Ap… -