Fiorentina-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di sabato 3 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Juventus, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi scontro ad altissima tensione tra i viola e i bianconeri, squadre separate da una lunga rivalità e soprattutto di fatto obbligate a vincere per i rispettivi obiettivi stagionali. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 3 settembre. Fiorentina-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ile isudi, match valido per la quinta giornata di. Allo stadio Artemio Franchi scontro ad altissima tensione tra i viola e i bianconeri, squadre separate da una lunga rivalità e soprattutto di fatto obbligate a vincere per i rispettivi obiettivi stagionali. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 3 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace.

DiMarzio : .@juventusfc | Massimiliano #Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la @acffiorentina - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, le convocazioni di #Allegri per la @acffiorentina - heuristic0077 : Buhun #SeriaA da derbilar kuni ??????: Milan vs Inter - Derby Della Madonnina Fiorentina vs Juventus - Deeby Di Bagio… - FB_Betss : PREMIER LEAGUE: Tottenham/Fulham o9.5 Corners -125 SERIE A: Fiorentina/Juventus o4.5 Cards Lazio/Napoli BTTS & o2.5 -115 - TeoMatt89 : @AndreCardi Fiorentina - Juventus 1-2 Milan - Inter 1-1 Lazio - Napoli 2-1 Cremonese - Sassuolo 1-1 Spezia - Bologn… -