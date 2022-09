Fiorentina-Cremonese 3-2 | Obiettivi e momenti salienti: Round 1 | Serie A 2022/23 (Di sabato 3 settembre 2022) Luka Jovic ha segnato all’esordio in Serie A in un emozionante incontro allo Stadio Franchi che ha visto la Fiorentina strappare una vittoria nel finale contro…Guarda questo video su Youtube L'articolo Fiorentina-Cremonese 3-2 Obiettivi e momenti salienti: Round 1 Serie A 2022/23 proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) Luka Jovic ha segnato all’esordio inA in un emozionante incontro allo Stadio Franchi che ha visto lastrappare una vittoria nel finale contro…Guarda questo video su Youtube L'articolo3-2/23 proviene da JustCalcio.com.

SassuoloHN : RT @ArgSerie: SERIE A - FECHA 5 HOY Fiorentina-Juventus (10:00) Milan-Inter (13:00) Lazio-Napoli (15:45) DOMINGO Cremonese-Sassuolo (7:30… - ArgSerie : SERIE A - FECHA 5 HOY Fiorentina-Juventus (10:00) Milan-Inter (13:00) Lazio-Napoli (15:45) DOMINGO Cremonese-Sass… - ProfidiAndrea : ? #Fantacalcio, 10 nomi extra per la 5a giornata ?? #RuiPatricio vs Udinese ?? #Kalulu vs Inter ?? #Rodriguez vs Lec… - mastelli93 : @AndreCardi #PronoTwitter05 Fiorentina-Juventus 1-2 Milan-Inter 2-2 Lazio-Napoli 1-2 Cremonese-Sassuolo 1-1 Spezia-… - RoccoMMancini : RT @AMasterPotato: La Fiorentina fa la partita della vita solo con Atalanta Roma Inter Napoli Juve Milan Lazio Torino Udinese Saslernitana… -