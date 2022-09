Dove vedere il Tour of Britain in diretta tv e streaming (Di sabato 3 settembre 2022) Il 18° Tour of Britain scatterà domenica 4 settembre con la prima delle otto tappe di una corsa sempre molto imprevedibile che si concluderà domenica 11 settembre. Lo scorso anno fu Wout Van Aert ad imporsi davanti ad Ethan Hayter e Julian Alaphilippe. Nella storia sono due i successi italiani, arrivati con Maximilian Sciandri (1992) e Maurizio Fondriest (1994). L’ultimo nostro connazionale a salire sul podio è stato nel 2019 Matteo Trentin, secondo. Il percorso prevederà tutte tappe con percorsi particolarmente mossi dovuti alla presenza di numerose salite di pochi chilometri di lunghezza ma con pendenze arcigne che ricordano tanto quelle del Belgio. Non ci saranno tappe con arrivi in salita e pertanto questa manifestazione viene snobbata dai grandi scalatori, i quali non avrebbero terreno per mettersi in mostra. Particolare anche la scelta di non ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 3 settembre 2022) Il 18°ofscatterà domenica 4 settembre con la prima delle otto tappe di una corsa sempre molto imprevedibile che si concluderà domenica 11 settembre. Lo scorso anno fu Wout Van Aert ad imporsi davanti ad Ethan Hayter e Julian Alaphilippe. Nella storia sono due i successi italiani, arrivati con Maximilian Sciandri (1992) e Maurizio Fondriest (1994). L’ultimo nostro connazionale a salire sul podio è stato nel 2019 Matteo Trentin, secondo. Il percorso prevederà tutte tappe con percorsi particolarmente mossi dovuti alla presenza di numerose salite di pochi chilometri di lunghezza ma con pendenze arcigne che ricordano tanto quelle del Belgio. Non ci saranno tappe con arrivi in salita e pertanto questa manifestazione viene snobbata dai grandi scalatori, i quali non avrebbero terreno per mettersi in mostra. Particolare anche la scelta di non ...

