Dentro Correa e Giroud | out Diaz | ecco le ufficiali di Milan-Inter

Leggi su seriea24

(Di sabato 3 settembre 2022)- Seconda partita della quinta giornata di Serie A, dopo il pari tra Juventus e Fiorentina, c’è spazio per un altro grande big match. Seconda gara della quinta giornata di Serie A, dopo il pareggio tra Fiorentina e Juventus per 1-1, nella gara svolta alle ore 15:00, ora c’è il derby dio. Partiamo dal, in porta e in difesa solito schieramento con Calabria titolarissimo, in mediana Tonali e Bennacer a supporto di Messias, Leao e De Keteleare, preferito a Brahim. Davanti ritorna, che vince il ballottaggio con l’ancora acciaccato Origi. Per l’spazio per Handanovic tra i pali, con il solito schieramento difensivo a 3 dei Nerazzurri. In mediana torna Brozovic, Barella e Calhanoglu con Darmian e Dumfries, sulla due fascie. Il ...