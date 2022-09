Covid | i dati | 17 668 nuovi casi in 24 ore e 48 morti Il tasso di positività è all’11 | 6% con 152 452 tamponi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 settembre 2022) Sono 17.668 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idell’ultimo bollettino ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 19.160. Quarantotto, invece, le persone decedute, in calo rispetto alle 91 vittime di ieri. Cala, di poco, anche ildi: è,6% con 152.452effettuati. Ieri era al 12,1% con 158.970 test effettuati. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, sono 188 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sette in meno di ieri se si guarda al bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.630, nelle ultime ventiquattro ore 189 in meno. Gli attualmente positivi sono 608.181, rispetto a ieri 12.204 in ...