Cesena Tr | Federica e Federico nella GG del 02 09 22

(Di sabato 3 settembre 2022) Serata dedicata ad una Giornata Gentlemen quella svoltasi il 2 settembre 2022 all’ippodromo Trotto di(Del Savio). La programmazione contava 8 corse; il Centrale la numero 5 (dotazione di 8.250 €).Scuffia vince il Centrale Ad aggiudicarsi la prova più ricca della serata è stataScuffia che, in sediolo a Velorama Gaps, si è affermata (in un percorso di testa) nell’ordine di una media – tempo al km (t/km) – di 1.15.4 sulla distanza di 2060 metri.Bongiovanni al top Chi, certamente, può ritenersi soddisfatto èBongiovanni: ben 2 vittorie su tre uscite. Momento super per Carlitos ZS Applausi per il portacolori della Limitless Srls, un allievo di Afrim Shmidra, il quattro anni Carlitos ZS che, nelle mani di Matteo Zaccherini (seconda ...