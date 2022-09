Allegri: «Arriverà un mese e mezzo in cui bisogna stringere i denti. Quando capitano le occasioni non puoi sbagliare» (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, reduce dall’ennesimo pareggio a Firenze, ha risposto ad alcune domande su Sky Sport sulla prestazione della sua squadra che non è stata apprezzata dai tifosi La Juve del secondo tempo è calata rispetto a quella del primo tempo? «Ci sta anche la questione psicologica, l’uscita di Di Maria, qualche giocatore mezzo e mezzo, ha fatto sì che non stiamo stati bravi a ribaltare l’azione nella ripresa però nel primo tempo abbiamo fatto bene e potevamo gestire meglio qualche situazione. Abbiamo preso gol su calcio d’angolo e Quando dai alla Fiorentina la possibilità di tornare a vivere, le cose cambiano. Aver portato a casa un risultato positivo a Firenze era importante, ora dobbiamo mettere in condizioni quelli arrivati ora e chi rientra dagli infortuni, poi vedremo Pogba e Chiesa. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico della Juve, Massimiliano, reduce dall’ennesimo pareggio a Firenze, ha risposto ad alcune domande su Sky Sport sulla prestazione della sua squadra che non è stata apprezzata dai tifosi La Juve del secondo tempo è calata rispetto a quella del primo tempo? «Ci sta anche la questione psicologica, l’uscita di Di Maria, qualche giocatore, ha fatto sì che non stiamo stati bravi a ribaltare l’azione nella ripresa però nel primo tempo abbiamo fatto bene e potevamo gestire meglio qualche situazione. Abbiamo preso gol su calcio d’angolo edai alla Fiorentina la possibilità di tornare a vivere, le cose cambiano. Aver portato a casa un risultato positivo a Firenze era importante, ora dobbiamo mettere in condizioni quelli arrivati ora e chi rientra dagli infortuni, poi vedremo Pogba e Chiesa. ...

