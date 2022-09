A Conte molti voti in fuga dal Pd E così sorpassa la Lega

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 settembre 2022) A dirlo è stato lo stesso Giuseppe: “Adesso non è più tempo di giochi di palazzo o teatrini politici. Adesso è il tempo del confronto con i cittadini, io giro le piazze da Nord a Sud e vedo un rinnovato entusiasmo da parte dei cittadini che riconoscono la nostra coerenza e la nostra forza”, ha detto l’ex presidente del Consiglio in un punto stampa a Volturara Appula. L’ex premier Giuseppein tour da Volturara Appula: “È l’ora della verità, la coerenza paga” “Adesso non ci sono più le bugie e quel clamore mediatico che ha distorto completamente la nostra immagine politica e ha frainteso in buonafede o alterato in malafede le nostre battaglie politiche. Ora è il momento della verità. Di questa rimonta eravamo certi, i cittadini apprezzano le nostre battaglie politiche”. Il riferimento, neanche tanto velato, è alla cavalcata del Movimento ...