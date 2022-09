Venturini | “Gorbaciov amava sentirmi cantare Dicitencello vuje”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 settembre 2022) di Monica De Santis Ha incontrato Michailper la prima volta nel 1968, in occasione di uno dei tanti concerti che ha tenuto in Russia. Bruno, ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, ricorda con grande affetto tutte le volte che ha visto l’uomo della Perestroika e sua moglie alla quale era molto legato. “Era la mia prima volta in Unione Sovietica” ricorda Bruno, che in Russia ha fatto oltre 370 concerti in tutta la sua carriera. “In quell’occasione ricordo di avergli regalato il disco ‘” e ne rimasero entusiasti, posso dire che se ne innamorarono. Da quel momento è nata, possiamo dire un’amicizia.?Ed alcuni anni dopo fu proprio Michaila volermi nuovamente in Russia per un concerto.?Ricordo che partii da Salerno ...