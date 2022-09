US Open 2022: Sinner e Musetti al terzo turno, Fognini no (Di venerdì 2 settembre 2022) Piuttosto positiva la giornata di ieri per il tennis italiano sulla superfice in cemento blu statunitense. Gli US Open 2022 vedranno tre nostri alfieri del movimento maschile nel tabellone e nella sfide, quindi, del terzo turno di questa Slam del Nuovo Continente. Dopo aver visto la vittoria di un grande Matteo Berrettini, la racchetta azzurra può festeggiare il passaggio del turno di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che nella 24h appena archiviata sono riusciti ad imporsi contro i rispettivi avversari. Unica nota stonata è l’eliminazione di Fabio Fognini: il sanremese si è reso protagonista di una buona gara, ma contro Rafa Nadal serviva un miracolo che, purtroppo, non si è palesato sul campo da gioco. resta, comunque, l’ottima prestazione per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Piuttosto positiva la giornata di ieri per il tennis italiano sulla superfice in cemento blu statunitense. Gli USvedranno tre nostri alfieri del movimento maschile nel tabellone e nella sfide, quindi, deldi questa Slam del Nuovo Continente. Dopo aver visto la vittoria di un grande Matteo Berrettini, la racchetta azzurra può festeggiare il passaggio deldi Lorenzoe Jannikche nella 24h appena archiviata sono riusciti ad imporsi contro i rispettivi avversari. Unica nota stonata è l’eliminazione di Fabio: il sanremese si è reso protagonista di una buona gara, ma contro Rafa Nadal serviva un miracolo che, purtroppo, non si è palesato sul campo da gioco. resta, comunque, l’ottima prestazione per il ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - Open_gol : La bimba, nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza, pesa 1,7 chili - sportface2016 : #USOpen2022, #Alcaraz: “Favorevole al coaching. #SerenaWilliams? Una fonte d’ispirazione” -