US Open 2022, Matteo Berrettini piega in quattro set Andy Murray e approda agli ottavi di finale (Di venerdì 2 settembre 2022) Missione compiuta. L'Arthur Ashe Stadium di New York è stato teatro di una sfida generazione nel terzo turno degli US Open 2022: da una parte chi ha una storia gloriosa e dall'altra chi spera di scriverla in minima parte alla stessa stregua. Matteo Berrettini (n.14 del mondo) ce l'ha fatta e ha battuto Andy Murray (n.51 ATP) nel confronto che metteva in palio un posto negli ottavi di finale dell'ultimo Slam del 2022. Con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3 in 3 ore e 47 minuti di gioco l'azzurro è riuscito a spuntarla, complicandosi non poco la vita nel terzo parziale, viste le otto palle break non sfruttate. Si temeva un contraccolpo psicologico, ma il contro-break immediato all'inizio della quarta frazione è stato la chiave che ha ...

