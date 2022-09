Ultime Notizie – Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro (Di venerdì 2 settembre 2022) Nei primi 36 mesi di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di nuclei familiari in cui complessivamente risiedono 4,8 milioni di persone, per un’erogazione totale di quasi 23 miliardi di euro. Emerge dal XXI Rapporto Annuale dell’Inps. La platea dei beneficiari di RdC e PdC ha raggiunto il suo massimo nel 2021 con 1.770.630 nuclei interessati. L’importo medio mensile per nucleo dipende non solo dal reddito familiare integrato fino alla soglia, ma anche dalla soglia stessa, che è funzione della scala di equivalenza, nonché dall’eventuale beneficio aggiuntivo concesso quando la casa di abitazione è in locazione/acquistata con un mutuo. A marzo 2022, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Nei36di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di nuclei familiari in cui complessivamente risiedono 4,8 milioni di persone, per un’erogazione totale di23 miliardi di. Emerge dal XXI Rapporto Annuale dell’. La platea dei beneficiari di RdC e PdC ha raggiunto il suo massimo nel 2021 con 1.770.630 nuclei interessati. L’mensile per nucleo dipende non solo dal reddito familiare integrato fino alla soglia, ma anche dalla soglia stessa, che è funzione della scala di equivalenza, nonché dall’eventuale beneficio aggiuntivo concesso quando la casa di abitazione è in locazione/acquistata con un mutuo. A marzo 2022, ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - zazoomblog : Ultime Notizie – La tiktoker asfalta i politici: “Andate via da questo social!” - #Ultime #Notizie #tiktoker… - Andrea_V_73 : ' #Ucraina, ultime notizie: Verso ok del #G7 al tetto al prezzo del #petrolio russo' @sole24ore -

S.Stefano di Quisquina, approvato rendiconto esercizio finanziario 2021 Il Consiglio Comunale di S. Stefano Quisquina, convocato dal Presidente Enzo Greco Lucchina, ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, con il voto favorevole dei ... Ounas saluta il Napoli: "Anni incredibili, li porterò sempre con me: grazie a tutti, è stato un onore" - ... via Instagram: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Rally San Martino di Castrozza e Modena, problemi in vista Non è un periodo favorevole ai Rally di campionato CIRA. Sul giornale locale 'Corriere delle Alpi', ieri,è uscito un articolo che analizza i 10 punti critici sul percorso di gara del Rally San Martino ... Taranto, 68enne obesa muore dopo l’arrivo in ospedale: la Procura apre un’inchiesta Indagato un infermiere di 46 anni del Santissima Annunziata. Per i familiari era stata posizionata in posizione scorretta in ambulanza e questo, insieme al ritardo nei soccorsi, ne avrebbe causato il ... Il Consiglio Comunale di S. Stefano Quisquina, convocato dal Presidente Enzo Greco Lucchina, ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, con il voto favorevole dei ...... via Instagram: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNon è un periodo favorevole ai Rally di campionato CIRA. Sul giornale locale 'Corriere delle Alpi', ieri,è uscito un articolo che analizza i 10 punti critici sul percorso di gara del Rally San Martino ...Indagato un infermiere di 46 anni del Santissima Annunziata. Per i familiari era stata posizionata in posizione scorretta in ambulanza e questo, insieme al ritardo nei soccorsi, ne avrebbe causato il ...