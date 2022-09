Ultime Notizie – Elezioni 2022, la corsa sui giovani: i piani di FdI e Pd a confronto (Di venerdì 2 settembre 2022) A poco più di venti giorni dalle Elezioni politiche 2022, visti i sondaggi e considerata la quota ancora alta di indecisi, tutti i partiti guardano ai giovani, categoria ampia e variabile nelle dimensione secondo le diverse interpretazioni, per allargare il proprio consenso. Il tema è centrale, da qualsiasi punto di vista lo si guardi: politico, economico, sociale. I giovani sono voti a disposizione ma sono, soprattutto, la fetta della popolazione su cui investire per il futuro del Paese. Mettendo a confronto i piani dei due partiti più accreditati dai sondaggi, Fdi e Pd, si evidenziano due impostazioni diverse, declinate nelle parole e nelle proposte che si rivolgono agli elettori. Da una parte un ‘Largo ai giovani’ che punta molto sulla protezione, con la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) A poco più di venti giorni dallepolitiche, visti i sondaggi e considerata la quota ancora alta di indecisi, tutti i partiti guardano ai, categoria ampia e variabile nelle dimensione secondo le diverse interpretazioni, per allargare il proprio consenso. Il tema è centrale, da qualsiasi punto di vista lo si guardi: politico, economico, sociale. Isono voti a disposizione ma sono, soprattutto, la fetta della popolazione su cui investire per il futuro del Paese. Mettendo adei due partiti più accreditati dai sondaggi, Fdi e Pd, si evidenziano due impostazioni diverse, declinate nelle parole e nelle proposte che si rivolgono agli elettori. Da una parte un ‘Largo ai’ che punta molto sulla protezione, con la ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - CorriereCitta : Droga, la banda del tonno: cocaina, mefedrone, crystal, Lsd e crack nelle scatolette da Berlino a Roma - ilFattoMolfetta : ELEZIONI POLITICHE, I NOMI DEI PRESIDENTI DI SEGGIO NOMINATI A MOLFETTA -