Uefa | pesanti multe inflitte a Roma | Inter | Juve e Milan

AlePizzuti : RT @AlePizzuti: - AlePizzuti : - marinabeccuti : Uefa, mazzata sui club italiani: quattro multe pesanti - Torinogranatait : Uefa, mazzata sui club italiani: quattro multe pesanti - TheTrumanShow2 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Uefa, arrivano le sanzioni per il mancato rispetto del #FairPlayFinanziario Multe pesanti per 4 club italiani ?? E… -

Se si falliranno questi obiettivi le sanzioni saranno, si va dalla restrizione dei giocatori all'esclusione dalla prossima competizioneper club in relazione alle stagioni 2024/25, 2025/...Nei giorni scorsi si era saputo che alcuni club italiani stavano trattando con latermini ed entità delle multe per aver infranto le regole del fair play finanziario per il periodo 2018 - 2022. ...Sanzioni Uefa, ieri la stangata nei confronti di Juventus, Milan, Inter e Roma: ma non è ancora finita, ecco i rischi per il 2023 ...Fanno più rumore che male le sanzioni dell’Uefa per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Perché annunciare 172 milioni di multe per otto club ha il suono della stangata, ma se si ha la pazie ...