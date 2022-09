Traffico Roma del 02-09-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana Arimondi 3 sono code in prossimità dei lavori sulla Cassia bis Veientana in uscita dalla città in prossimità del raccordo anulare ripercussioni sullo stesso cellulare in fila in carreggiata esterna da via Flaminia che più avanti sempre sul raccordo rallentamenti e code tra Laurentina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e la A24Teramo si sta in fila per lavori anche sulla Cassia in uscita dalla capitale da via di Grottarossa a via Trionfale incidente su via Collatina rallentamenti all’altezza di Viale Palmiro Togliatti per un altro incidente che si rallenta anche su via Gallia nei pressi di via norico ed è intenso ilcon rallentamenti su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via Salaria ...