Traffico Roma del 02-09-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla Cassia tra via Braccianese nuova e la Giustiniana direzione raccordo anulare code poi sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri ed il raccordo qui a complicare la situazione un cantiere che restringe la sede stradalerallentato poi sulle tratto Urbano della A24 da Portonaccio la tangenziale direzione centro e poi in tangenziale da Largo Passamonti Castrense la polizia locale segnala un incidente in zona EUR Magliana in piazzale Ferruccio Parri all’altezza di viale di Val Fiorita altro incidente all’ardeatino in via Andrea Mantegna altezza di via dei Georgofili su Grande Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e Appia per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan ...