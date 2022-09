Suu Kyi condannata ad altri 3 anni per frode elettorale (Di venerdì 2 settembre 2022) Un tribunale della giunta militare della Birmania ha condannato l'ex leader Aung San Suu Kyi ad altri tre anni di carcere per frode elettorale nelle elezioni del 2020, vinte dal suo partito con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Un tribunale della giunta militare della Birmania ha condannato l'ex leader Aung San Suu Kyi adtredi carcere pernelle elezioni del 2020, vinte dal suo partito con un ...

