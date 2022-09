Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis in case separate, mi trasferisco da sola con mia figlia Adele” (Di venerdì 2 settembre 2022) In questa estate che ha visto molte coppie del mondo dello spettacolo dirsi addio, i fan hanno tremato anche davanti ad alcune dichiarazioni di Sonia Bruganelli. In diverse circostanze le sue parole lasciavano presagire che con Paolo Bonolis le cose non andassero per il meglio. Ora l’imprenditrice torna sul tema in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Nel ribadire che secondo lei dormire in camere separate “è un segno di civiltà” ha dichiarato: “Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui“. Alla domanda diretta se lei e il conduttore siano ancora una coppia la Bruganelli replica: “Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) In questa estate che ha visto molte coppie del mondo dello spettacolo dirsi addio, i fan hanno tremato anche davanti ad alcune dichiarazioni di. In diverse circostanze le sue parole lasciavano presagire che conle cose non andassero per il meglio. Ora l’imprenditrice torna sul tema in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Nel ribadire che secondo lei dormire in camere“è un segno di civiltà” ha dichiarato: “Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò dacon. Silvia resta con lui“. Alla domanda diretta se lei e il conduttore siano ancora una coppia lareplica: “Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul ...

