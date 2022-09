Serie B 2022/2023: Cagliari di misura ma con merito, 1-0 al Modena targato Rog (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Cagliari batte anche il Modena e si rilancia in classifica. E’ 1-0 all’Unipol Domus nell’anticipo della quarta giornata di Serie B 2022/2023, al termine di una sfida assolutamente intensa e incerta fino alla fine, anche se dominata o quasi, sia nel pallino del gioco che per il numero di occasioni, dai sardi, un po’ troppo spreconi nei contropiedi del secondo tempo. Va anche però detto che gli emiliani hanno collezionato alcune occasioni, è mancata precisione e la sfera non ha mai centrato lo specchio. Nel primo tempo avvio in sordina da parte di entrambe, poi sono i padroni di casa a cominciare a macinare gioco, raccogliendo i frutti al 28?, quando Nandez trova una magia sull’esterno, sgusciando in area e pescando un jolly con il tocco morbido che diventa un assist per Marko Rog, al quale basta ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Ilbatte anche ile si rilancia in classifica. E’ 1-0 all’Unipol Domus nell’anticipo della quarta giornata di, al termine di una sfida assolutamente intensa e incerta fino alla fine, anche se dominata o quasi, sia nel pallino del gioco che per il numero di occasioni, dai sardi, un po’ troppo spreconi nei contropiedi del secondo tempo. Va anche però detto che gli emiliani hanno collezionato alcune occasioni, è mancata precisione e la sfera non ha mai centrato lo specchio. Nel primo tempo avvio in sordina da parte di entrambe, poi sono i padroni di casa a cominciare a macinare gioco, raccogliendo i frutti al 28?, quando Nandez trova una magia sull’esterno, sgusciando in area e pescando un jolly con il tocco morbido che diventa un assist per Marko Rog, al quale basta ...

