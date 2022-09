Scioperano piloti | Lufthansa cancella 800 voli | caos in Germania

hanno indetto l'azione sindacale dopo il fallimento delle trattative salariali con la compagnia aerea tedesca. Lo sciopero, iniziato alle ore 00:01 del 2 settembre terminerà alle 23:59. L'...Sciopero Lufthansa, cancellati 800 voli Disagi nella circolazione aerea in Germania, dove oggi, come annunciato, idella Lufthansa , che si battono per un cospicuo aumento di ...Roma, 2 set. (askanews) - Caos e lunghe attese all'aeroporto di Francoforte con i passeggeri della compagnia aerea Lufthansa in coda per cambiare o ottenere il rimborso dei loro biglietti aerei dopo c ...Calendario scioperi programmati di metà settembre 2022 e data sciopero generale: si fermano mezzi, pubblici, settore aereo e treni.