Sanità | Cartabellotta | “Manca una visione di sistema”

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, come vede la Sanità in campagna elettorale? Centrale come dovrebbe essere? "In campagna elettorale è "vietato" parlare di Sanità. Eppure, ci sono di mezzo oltre 130 miliardi di spesa pubblica, l'attuazione del Pnrr, la gestione una pandemia che non molla la presa e presenta già il conto degli effetti a medio termine: recupero di prestazioni chirurgiche, ambulatoriali e screening, gestione del long-Covid, emergenza di bisogni di salute mentale". Quali sono le proposte che l'hanno colpita di più in positivo? Quali in negativo? "A breve pubblicheremo l'analisi indipendente dei programmi dei partiti su Sanità e ricerca. Quello che mi ha più colpito è la Mancanza di una visione di sistema e la frammentazione delle ...

