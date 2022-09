Sampdoria | Pussetto | «Ora sono qui e sono già pronto»

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ignacio, attaccante della, ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore blucerchiato: le sue parole Ignacio, attaccante della, ha parlato come nuovo calciatore blucerchiato. LE PAROLE – «Ho scelto ladal primo momento, mi piace la mentalità del club e la sua storia. Mi spiace sia successo all’ultimo giorno, ma questo è stato un mercato lungo e difficile, peròmolto contento di essere qui. Adesso mi metto a disposizione dell’allenatore per la prossima partita». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

sampdoria : ?? | OFFICIAL #Pussetto è blucerchiato: preso dal @WatfordFC a titolo temporaneo. #FORZADORIA ????????? - clubdoria46 : #Sampdoria, #Pussetto rassicura #Giampaolo sulle sue condizioni. Le parole #Samp - Lex89691932 : RT @DiMarzio: .@sampdoria | Le prime parole di #Pussetto e #Amione da calciatori blucerchiati - SampNews24 : #Pussetto: «Ho scelto subito la #Sampdoria. Giampaolo mi ha chiesto una cosa» - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@sampdoria | Le prime parole di #Pussetto e #Amione da calciatori blucerchiati -

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position"...Commenta per primo Il direttore sportivo dellaCarlo Osti ha commentato così il mercato blucerchiato, chiuso ieri sera dagli arrivi die Amione in extremis: 'Un classico ultimo giorno di mercato, nascono tantissime idee come ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Sampdoria e Giampaolo vengono accontentati: Pussetto è la nuova punta dei blucerchiati ed è pronto a conquistare i tifosi ...