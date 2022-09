Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Labitalia) - Nei primi 36 mesi di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di nuclei familiari in cui complessivamente risiedono 4,8 milioni di persone, per un'erogazione totale di quasi 23 miliardi di euro. Emerge dal XXI Rapporto Annuale dell'Inps. La platea dei beneficiari di RdC e PdC ha raggiunto il suo massimo nel 2021 con 1.770.630 nuclei interessati. L'importo medio mensile per nucleo dipende non solo dal reddito familiare integrato fino alla soglia, ma anche dalla soglia stessa, che è funzione della scala di equivalenza, nonché dall'eventuale beneficio aggiuntivo concesso quando la casa di abitazione è in locazione/acquistata con un mutuo. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Labitalia) - Nei36di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di nuclei familiari in cui complessivamente risiedono 4,8 milioni di persone, per un'erogazione totale di23 miliardi di. Emerge dal XXI Rapporto Annuale dell'. La platea dei beneficiari di RdC e PdC ha raggiunto il suo massimo nel 2021 con 1.770.630 nuclei interessati. L'mensile per nucleo dipende non solo dal reddito familiare integrato fino alla soglia, ma anche dalla soglia stessa, che è funzione della scala di equivalenza, nonché dall'eventuale beneficio aggiuntivo concesso quando la casa di abitazione è in locazione/acquistata con un mutuo. A ...

ledicoladelsud : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro - News24_it : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro - fisco24_info : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro: (Adnkronos) - Nei primi 36 mesi di appl… - FiammettaMigani : RT @ConfAssTW: #ECONOMIA - Nei primi sette mesi dell'anno l'importo complessivamente erogato alle famiglie destinatarie del Reddito e della… - AngeloDeianaTW : RT @ConfAssTW: #ECONOMIA - Nei primi sette mesi dell'anno l'importo complessivamente erogato alle famiglie destinatarie del Reddito e della… -

Pagamenti INPS di settembre: Pensioni, NASpI, Assegno Unico, RdC e Bonus 200 euro ...Cittadinanza o a coloro che hanno chiesto il rinnovo del sussidio allo scadere dei 18 mesi di RdC (... pari a 80 euro (40 euro per ciascuno dei due mesi di spettanza), viene solitamente versato i primi ... RDC. Crimini di Stato in Nord - Kivu. Il silenzio dei lupi e il sangue dei civili (L. Rosati) ... di questo lungo processo di sterminio iniziato ai primi d'ottobre 2014 a Beni e 3 anni dopo in ... Condizione già data e che nulla augura di buono alle popolazioni dell'Est della RDC, terrorizzate dalla ... Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro (Adnkronos) – Nei primi 36 mesi di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di nuclei familiari ... Sorpresa: Berlusconi non vuole più abolire il Reddito di cittadinanza "Il reddito di cittadinanza non si cancella, al massimo si modifica" ha detto il leader di FI ieri a "Dritto e rovescio". Ma nel programma ... ...Cittadinanza o a coloro che hanno chiesto il rinnovo del sussidio allo scadere dei 18 mesi di(... pari a 80 euro (40 euro per ciascuno dei due mesi di spettanza), viene solitamente versato i...... di questo lungo processo di sterminio iniziato aid'ottobre 2014 a Beni e 3 anni dopo in ... Condizione già data e che nulla augura di buono alle popolazioni dell'Est della, terrorizzate dalla ...(Adnkronos) – Nei primi 36 mesi di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di nuclei familiari ..."Il reddito di cittadinanza non si cancella, al massimo si modifica" ha detto il leader di FI ieri a "Dritto e rovescio". Ma nel programma ...