Petrolio russo, sì del G7 al tetto sul prezzo: perché la guerra a Putin ora è a una svolta (Di venerdì 2 settembre 2022) I ministri delle finanze del G7 approvano il piano per fissare un tetto al prezzo del Petrolio che proviene dalla Russia. Il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen: «Duro colpo per le finanze russe e accelererà il deterioramento dell’economia» Leggi su corriere (Di venerdì 2 settembre 2022) I ministri delle finanze del G7 approvano il piano per fissare unaldelche proviene dalla Russia. Il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen: «Duro colpo per le finanze russe e accelererà il deterioramento dell’economia»

PaoloGentiloni : Accordo al #G7Finance per un tetto al prezzo del #petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera… - sole24ore : ?? Al #G7 approvato il piano che prevede di fissare un tetto al prezzo del #petrolio russo: - petergomezblog : Ok del G7 al price cap sul petrolio russo. Von der Leyen “Ora tetto al prezzo anche sul gas”. Mosca: “Non avrete pi… - miagmarsuren : RT @Comunardo: Secondo JP Morgan il price cap sul petrolio russo è proprio un’ideona… *Oil Price Could Hit 'Stratospheric' $380 If Russia… - dottcap : RT @Comunardo: Secondo JP Morgan il price cap sul petrolio russo è proprio un’ideona… *Oil Price Could Hit 'Stratospheric' $380 If Russia… -