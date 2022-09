Oroscopo Paolo Fox Sabato 3 Settembre 2022: Gemelli insoddisfatto (Di venerdì 2 settembre 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Settembre 3 2022 Ariete Adesso avete una condizione planetaria migliore che vi consente un buon recupero. Bisogna lasciarsi andare un po’ di più ai sentimenti, e cercare di tenere lontane tensioni che riguardano il lavoro. Toro Non è facile per i nati del segno in questo periodo riuscire a fare tutto quello che desiderano. In genere vi piace programmare le cose da fare, ma ultimamente ci sono degli imprevisti che non vi consentono di realizzare quello che desiderate. Gemelli Ci sono dei cambiamenti e delle trasformazioni che non sempre sono accolte con gioia. I cambiamenti che ci sono stati nell’ultimo periodo non vi soddisfano come vorreste. Cancro Ci saranno occasioni positive da sfruttare nel lavoro. Saturno nelle prossime settimane ... Leggi su zon (Di venerdì 2 settembre 2022) L’diFox per oggi,Ariete Adesso avete una condizione planetaria migliore che vi consente un buon recupero. Bisogna lasciarsi andare un po’ di più ai sentimenti, e cercare di tenere lontane tensioni che riguardano il lavoro. Toro Non è facile per i nati del segno in questo periodo riuscire a fare tutto quello che desiderano. In genere vi piace programmare le cose da fare, ma ultimamente ci sono degli imprevisti che non vi consentono di realizzare quello che desiderate.Ci sono dei cambiamenti e delle trasformazioni che non sempre sono accolte con gioia. I cambiamenti che ci sono stati nell’ultimo periodo non vi soddisfano come vorreste. Cancro Ci saranno occasioni positive da sfruttare nel lavoro. Saturno nelle prossime settimane ...

