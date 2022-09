Milan-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanta, tantissima attesa per un derby che, malgrado si presenti a stagione appena iniziata, potrebbe già dire molto sul futuro delle due formazioni. Milan e Inter, nella gara in programma sabato 3 settembre alle 18 e valevole per la quinta... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanta, tantissima attesa per un derby che, malgrado si presenti a stagione appena iniziata, potrebbe già dire molto sul futuro delle due, nella gara in programma sabato 3 settembre alle 18 e valevole per la quinta...

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - SimoneTogna : È uscita la notizia per cui Jordi Alba non voglia andare all’#inter. E che #Dest avesse ricevuto la stessa offerta… - tvdellosport : Secondo RMC, l’offerta del PSG per Milan Skriniar è salita a 70 milioni: ora palla all’Inter #sportitalia… - mesuneet : Serie A 2022/2023 prediction thread: 1. Juve 2. Milan 3. Inter 4. Napoli 5. Roma 6. Lazio 7. Atalanta 8. Fiorentin… - UlisseInviso : @SimoneTogna Inter costretta a regalare all'amico personale di Ceferin, Al Khelaifi, il cartellino di Milan Skrinia… -