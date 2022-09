Milan Inter, Inzaghi studia le contromosse: ecco chi sostituisce Lukaku (Di venerdì 2 settembre 2022) Milan Inter, Inzaghi studia le prossime mosse per rinforzare il reparto offensivo: ecco chi al posto di Lukaku Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’attacco dell’Inter nel derby sarà incentrato sulla qualità. Davanti, oltre a Lautaro Martinez, dovrebbe infatti essere confermato anche il connazionale Correa, al posto dell’infortunato Lukaku. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022)le prossime mosse per rinforzare il reparto offensivo:chi al posto diSecondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’attacco dell’nel derby sarà incentrato sulla qualità. Davanti, oltre a Lautaro Martinez, dovrebbe infatti essere confermato anche il connazionale Correa, al posto dell’infortunato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - Inter : - 1?? a #MilanInter ? Guardate ora su @recast_app tutti i gol di #Lautaro contro il Milan per prepararvi nel miglio… - MichelePriore : RT @MarcoBellinazzo: Ricapitolando e precisando il quadro delle multe per le italiane, in ordine di grandezza: Milan 15 milioni (ma solo 2… - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans GoGoGoGo Inter Milan -