“Michael Jackson Thriller 40”, il cofanetto per festeggiare l’album più venduto della storia (Di venerdì 2 settembre 2022) Re del pop. Ballerino, produttore, coreografo. Penna inconfondibile e ponte tra generazioni, Michael Jackson è un’artista senza tempo. E a 40 anni da “Thriller”, l’album più venduto della storia della musica, (più di 100 milioni di copie in tutto il mondo), Sony Music e l’Estate of Michael Jackson hanno annunciato l’uscita di un cofanetto esclusivo, disponibile dal 18 novembre.“Michael Jackson Thriller 40” conterrà un doppio disco: il primo con le tracce dell’album originale e il secondo con alcuni brani inediti, scritti e mai pubblicati. Un tributo, dunque, al geniale e stravagante cantautore. Diverse attività, fino al termine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Re del pop. Ballerino, produttore, coreografo. Penna inconfondibile e ponte tra generazioni,è un’artista senza tempo. E a 40 anni da “”,piùmusica, (più di 100 milioni di copie in tutto il mondo), Sony Music e l’Estate ofhanno annunciato l’uscita di unesclusivo, disponibile dal 18 novembre.“40” conterrà un doppio disco: il primo con le tracce deloriginale e il secondo con alcuni brani inediti, scritti e mai pubblicati. Un tributo, dunque, al geniale e stravagante cantautore. Diverse attività, fino al termine ...

