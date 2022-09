Manfredi come Allegri: per Napoli risultati, non “bel gioco” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se fosse un allenatore di calcio, Gaetano Manfredi sarebbe un risultatista: di quegli allenatori che più il bel gioco, inseguono il risultato, anche a costo di calciare il pallone in tribuna. Del resto, il sindaco di Napoli tifa Juventus e vi ricordate cosa ebbe a dire Massimiliano Allegri per difendere la sua filosofia di gioco? “Se volete divertirvi, andate al circo”. E così: il primo cittadino partenopeo, a margine del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva, bada al sodo. E nemmeno gli arrivi di Enrico Letta e Giuseppe Conte, domani entrambi a Napoli per i fuochi d’artificio della campagna elettorale, cambiano la sua agenda: “Non sarò né con l’uno né con l’altro – chiarisce infatti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Se fosse un allenatore di calcio, Gaetanosarebbe unsta: di quegli allenatori che più il bel, inseguono il risultato, anche a costo di calciare il pallone in tribuna. Del resto, il sindaco ditifa Juventus e vi ricordate cosa ebbe a dire Massimilianoper difendere la sua filosofia di? “Se volete divertirvi, andate al circo”. E così: il primo cittadino partenopeo, a margine del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva, bada al sodo. E nemmeno gli arrivi di Enrico Letta e Giuseppe Conte, domani entrambi aper i fuochi d’artificio della campagna elettorale, cambiano la sua agenda: “Non sarò né con l’uno né con l’altro – chiarisce infatti ...

anteprima24 : ** #Manfredi come #Allegri: per ##Napoli #Risultati, non 'bel gioco' ** - STEVE19722 : @peace_believer1 il secondo messaggio dove muove la testa come un picchiatello e' quasi migliore del primo. Ci vorr… - emilio_manfredi : @OGiannino Ma come caduto???? Cazzo di giornali abbiamo in Italia?? Almeno 'precipitato MISTERIOSAMENTE' dalla fine… - maivenerdi : RT @paoloigna1: Aggiornare mantenendo lo stesso spirito con cui fu scritta come ci spiega @effetronky. #Manfredi #Petrolini #Techetechete - effetronky : RT @paoloigna1: Aggiornare mantenendo lo stesso spirito con cui fu scritta come ci spiega @effetronky. #Manfredi #Petrolini #Techetechete -