LIVE Fognini-Nadal 6-2 4-6, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo si aggiudica in rimonta il secondo set (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e smash del maiorchino. 30-15 ACE Nadal. 15-15 Servizio esterno vincente di Nadal. 0-15 Stupendo questo rovescio incrociato vincente di Fognini. 1-1 Game Fognini. CHE PUNTOOO! Veronica sensazionale del ligure. Punto del match. AD-40 Serve and volley a segno dell’azzurro. 40-40 Bene Fabio, che dopo un’ottima prima scaglia due solidi dritti. 30-40 Palla break Nadal. Doppio fallo Fognini, a cui si sta spegnendo la luce. 30-30 In ritardo lo spagnolo su questo rovescio. 15-30 Il nastro accomoda la palla sul dritto del numero 3 ATP, che chiude poi con lo smash. 15-15 Profonda la risposta dell’iberico, con Fognini colto di sorpresa. 15-0 Lungo il dritto difensivo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio e smash del maiorchino. 30-15 ACE. 15-15 Servizio esterno vincente di. 0-15 Stupendo questo rovescio incrociato vincente di. 1-1 Game. CHE PUNTOOO! Veronica sensazionale del ligure. Punto del match. AD-40 Serve and volley a segno dell’azzurro. 40-40 Bene Fabio, che dopo un’ottima prima scaglia due solidi dritti. 30-40 Palla break. Doppio fallo, a cui si sta spegnendo la luce. 30-30 In ritardo losu questo rovescio. 15-30 Il nastro accomoda la palla sul dritto del numero 3 ATP, che chiude poi con lo smash. 15-15 Profonda la risposta dell’iberico, concolto di sorpresa. 15-0 Lungo il dritto difensivo di ...

