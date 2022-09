Hillary Clinton: “Meloni premier? Una donna capo di governo è un passo avanti” (video) (Di venerdì 2 settembre 2022) «Io non so molto di Giorgia Meloni, però posso dire una cosa. Penso che ogni volta che una donna viene eletta come capo di Stato, capo di governo, è un passo avanti». Queste le parole di Hillary Clinton sulla leader di FdI, pronunciate nell’intervista a Sky TG24. L’ex segretaria di Stato Usa è stata intervistata da Maria Latella, a Venezia, dove Clinton è ospite alla Mostra del Cinema. Clinton sulla eventualità di Meloni premier: “Giudicatela per quello saprà fare” Per la ex first Lady, anche la Meloni «proprio come un uomo – dovrà essere giudicata su ciò che rappresenta, su ciò che fa. E quindi si può aprire una porta per avere la prima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) «Io non so molto di Giorgia, però posso dire una cosa. Penso che ogni volta che unaviene eletta comedi Stato,di, è un». Queste le parole disulla leader di FdI, pronunciate nell’intervista a Sky TG24. L’ex segretaria di Stato Usa è stata intervistata da Maria Latella, a Venezia, doveè ospite alla Mostra del Cinema.sulla eventualità di: “Giudicatela per quello saprà fare” Per la ex first Lady, anche la«proprio come un uomo – dovrà essere giudicata su ciò che rappresenta, su ciò che fa. E quindi si può aprire una porta per avere la prima ...

