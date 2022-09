Gazzetta: Osimhen è diventato il regista avanzato del Napoli, crea più gioco ma fa meno gol (Di venerdì 2 settembre 2022) “No Osimhen, no party”, scrive la Gazzetta dello Sport, commentando le ultime prestazioni dell’attaccante nigeriano del Napoli. Con il 4-3-3 e l’assenza di Mertens e Insigne, Victor ha dovuto mutare il suo atteggiamento. “Con il 4-3-3, senza un Mertens alle spalle e con Kvaratskhelia sul lato sinistro che ama puntare continuamente il terzino avversario, Osimhen è diventato “di raccordo” tra centrocampo ed attacco e non è più chiamato solo ad attaccare la profondità. I numeri, sono chiari: 49 i passaggi tentati rispetto ai 41 delle prime quattro giornate dello scorso anno e ben otto i duelli aerei vinti contro i quattro della passata stagione dopo i primi 360’. In pratica, Osimhen è diventato il regista avanzato del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) “No, no party”, scrive ladello Sport, commentando le ultime prestazioni dell’attaccante nigeriano del. Con il 4-3-3 e l’assenza di Mertens e Insigne, Victor ha dovuto mutare il suo atteggiamento. “Con il 4-3-3, senza un Mertens alle spalle e con Kvaratskhelia sul lato sinistro che ama puntare continuamente il terzino avversario,“di raccordo” tra centrocampo ed attacco e non è più chiamato solo ad attaccare la profondità. I numeri, sono chiari: 49 i passaggi tentati rispetto ai 41 delle prime quattro giornate dello scorso anno e ben otto i duelli aerei vinti contro i quattro della passata stagione dopo i primi 360’. In pratica,ildel ...

