Gas ancora giù (- 14%). Von der Leyen “E’ ora di mettere un tetto al prezzo”. Mosca: “Venderemo altrove” (Di venerdì 2 settembre 2022) Scende ancora il prezzo del gas che perde il 15% a 206 euro al megwattora. In pochi giorni le quotazioni sono diminuite di oltre 100 euro in un mercato ormai determinato più da sviluppi geopolitici e speculazioni che da normali meccanismi di domanda e offerta. Domani dovrebbero riprendere le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream 1 che collega le coste russe con quelle tedesche. Il gasdotto è fermo dal 31 agosto per interventi di manutenzione. Durante l’estate i flussi sono stati significativamente ridotti, e portati al 20% della capacità, per decisione di Mosca. La discesa dei prezzi è favorita anche dal fatto che il riempimento degli stoccaggi nei paesi europei, Germania in particolare, hanno ormai raggiunto un buon livello, al di sopra dell’80%. Inoltre si attendono i possibili interventi dell’Unione europea, una riforma del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Scendeildel gas che perde il 15% a 206 euro al megwattora. In pochi giorni le quotazioni sono diminuite di oltre 100 euro in un mercato ormai determinato più da sviluppi geopolitici e speculazioni che da normali meccanismi di domanda e offerta. Domani dovrebbero riprendere le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream 1 che collega le coste russe con quelle tedesche. Il gasdotto è fermo dal 31 agosto per interventi di manutenzione. Durante l’estate i flussi sono stati significativamente ridotti, e portati al 20% della capacità, per decisione di. La discesa dei prezzi è favorita anche dal fatto che il riempimento degli stoccaggi nei paesi europei, Germania in particolare, hanno ormai raggiunto un buon livello, al di sopra dell’80%. Inoltre si attendono i possibili interventi dell’Unione europea, una riforma del ...

LaVeritaWeb : In cdm il ministro Roberto Cingolani annuncia i piani di razionamento per case e uffici pubblici: ancora niente sul… - fattoquotidiano : Bonus sociale bollette, lo sconto su elettricità e gas per chi ha redditi bassi è stato potenziato a marzo ma molti… - GassmanGassmann : Ora ci arriva na botta tra capo e collo con il gas e questi ancora cincischiano , parlano di un nucleare che non es… - mar40248589 : RT @Eric57017912: SE LI RIVOTI, LO FARANNO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #ZELENSKY #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratico #PD #… - Erica43581765 : RT @Eric57017912: SE LI RIVOTI, LO FARANNO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #ZELENSKY #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratico #PD #… -