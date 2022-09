Federico Fashion Style: il video dopo l’intervento | L’aggiornamento in convalescenza (Di venerdì 2 settembre 2022) L’hair stylist delle celebrità nelle scorse ore ha aggiornato i suoi fan sulla sua salute condividendo il primo video dopo l’intervento. Federico Fashion Style: il video dopo l’intervento (fonte web)Federico Lauri – noto con il soprannome Federico Fashion Style – è il popolarissimo hair stylist delle celebrità. Col passare degli anni è riuscito a trasformare la sua passione in un lavoro attirando l’attenzione di diverse showgirl (come Valeria Marini e Giada Pezzaioli) diventate sue clienti. A 18 anni ha aperto il suo primo negozio ad Anzio, la sua città natale, al quale hanno fatto seguito diversi punti vendita a Milano, in Sardegna e a Napoli. La sua ... Leggi su topicnews (Di venerdì 2 settembre 2022) L’hair stylist delle celebrità nelle scorse ore ha aggiornato i suoi fan sulla sua salute condividendo il primo: il(fonte web)Lauri – noto con il soprannome– è il popolarissimo hair stylist delle celebrità. Col passare degli anni è riuscito a trasformare la sua passione in un lavoro attirando l’attenzione di diverse showgirl (come Valeria Marini e Giada Pezzaioli) diventate sue clienti. A 18 anni ha aperto il suo primo negozio ad Anzio, la sua città natale, al quale hanno fatto seguito diversi punti vendita a Milano, in Sardegna e a Napoli. La sua ...

