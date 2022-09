Federica Panicucci | la sua casa è un sogno per pochi

Leggi su formatonews

(Di venerdì 2 settembre 2022), la suaè unper: avete mai visto la dimora della conduttrice? Davvero bellissima., come tanti altri suoi colleghi e sue colleghe, ha sfruttato al meglio l’estate per ricaricare le energie in vista della nuova stagione televisiva; tra Maldive e la sua Toscana, si è goduta dei momenti di relax che non ha esitato a condividere coi suoi follower. Dimora daper la conduttrice di Canale 5: eccola (foto: Instagram).Molto spesso, lacondivide scatti anche direttamente dalla sua dimora: avete mai visto ladella conduttrice? E’ davvero un, bellissima ed ...