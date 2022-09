F1 oggi | GP Olanda 2022 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022), venerdì 2 settembre, prenderà il via il weekend del GP d’, quindicesimo round del Mondialedi F1. Sul circuito di Zandvoort assisteremo a un day-1 nel quale le squadre e i piloti lavoreranno in maniera intensa in cerca del miglior assetto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La Ferrari vuol dimenticare quanto accaduto a Spa-Francorchamps (Belgio), con la convinzione che quanto accaduto nelle Ardenne sia stato frutto della particolare conformazione della pista. La Rossa, infatti, ha sofferto tantissimo sul circuito belga la differente efficienza aerodinamica nel confronto con la Red Bull e nello stesso tempo i tecnici non sono stati in grado di centrale il set-up migliore per la F1-75. Nei Paesi Bassi la conformazione del circuito è completamente diversa: una pista da medio/alto carico ...