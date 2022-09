Energia, inflazione e debito. Cernobbio apre i battenti (Di venerdì 2 settembre 2022) Bollette, inflazione e possibile attacco al debito sovrano. Non poteva essere altro il canovaccio del tradizionale Forum Ambrosetti, in scena a Cernobbio. Ancora una volta condizionato dai postumi della pandemia, per metà in presenza e per metà virtuale. D’altronde, la buona finanza che da sempre affolla i lavori della tre giorni sul lago di Como, sa bene quanto l’Italia e le sue imprese siano a un passo dal black out (qui l’intervista all’ex segretario della Cisl, Annamaria Furlan). E allora, se da una parte imprenditori e manager tuonano, la politica prossima a cimentarsi nelle urne, non può certo continuare a fare orecchie da mercante. LO STATO PAGHI LE BOLLETTE Partendo proprio dal palazzo e dall’emergenza delle emergenze, l’Energia, una proposta è arrivata dall’ospite di giornata, Luigi Di Maio. Ovvero accollare ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Bollette,e possibile attacco alsovrano. Non poteva essere altro il canovaccio del tradizionale Forum Ambrosetti, in scena a. Ancora una volta condizionato dai postumi della pandemia, per metà in presenza e per metà virtuale. D’altronde, la buona finanza che da sempre affolla i lavori della tre giorni sul lago di Como, sa bene quanto l’Italia e le sue imprese siano a un passo dal black out (qui l’intervista all’ex segretario della Cisl, Annamaria Furlan). E allora, se da una parte imprenditori e manager tuonano, la politica prossima a cimentarsi nelle urne, non può certo continuare a fare orecchie da mercante. LO STATO PAGHI LE BOLLETTE Partendo proprio dal palazzo e dall’emergenza delle emergenze, l’, una proposta è arrivata dall’ospite di giornata, Luigi Di Maio. Ovvero accollare ...

