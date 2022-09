Elezioni: Gelmini a Letta, 'appello voto utile specchietto per le allodole' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Anche da Milano Enrico Letta cerca di spiegare l'inspiegabile e cioè che la legge elettorale crea un'alternativa binaria: o la destra o la sinistra. È un falso e questi appelli al ‘voto utile' sono uno specchietto per le allodole". Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ed esponente di Azione. "Gli italiani non ci cascheranno: la legge elettorale è per due terzi proporzionale e non si capisce come Letta – dall'alto di una rabberciata coalizione di sinistra-sinistra che i sondaggi mostrano lontanissima dalla destra – pensi di vincere i collegi uninominali. Il vero voto utile per il Paese, quello in grado di condizionare l'esito del voto è quello per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Anche da Milano Enricocerca di spiegare l'inspiegabile e cioè che la legge elettorale crea un'alternativa binaria: o la destra o la sinistra. È un falso e questi appelli al ‘' sono unoper le". Così Mariastella, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ed esponente di Azione. "Gli italiani non ci cascheranno: la legge elettorale è per due terzi proporzionale e non si capisce come– dall'alto di una rabberciata coalizione di sinistra-sinistra che i sondaggi mostrano lontanissima dalla destra – pensi di vincere i collegi uninominali. Il veroper il Paese, quello in grado di condizionare l'esito delè quello per il ...

AlbertoEnricoA2 : RT @lanf64: Chi è la #Gelmini? Basta aprire l'allegato. #Facciamorete #elezioni - lanf64 : Chi è la #Gelmini? Basta aprire l'allegato. #Facciamorete #elezioni - Inesperto77 : RT @7m70: A #inonda la tristezza infinita della #Gelmini: anziché aspirare a vincere le elezioni per governare spera in un risultato eletto… - La7tv : #inonda 'Lei lo ha chiesto a Mario Draghi?' Peter Gomez incalza Mariastella Gelmini - francescopn01 : In onda: in pratica la Gelmini ha detto che queste elezioni sono inutili in quanto spera che si formi una maggioran… -

Elezioni, Hillary Clinton approva Giorgia Meloni premier: "Buona cosa, una rottura col passato" ...elezioni del 2024. Anzi, il Pd nostrano si è sempre considerato molto vicino ai progressisti a stelle e strisce. Oggi questa clamorosa pugnalata. "Ma Draghi lo sa". La domanda che inchioda Gelmini, ... Al via il forum di Cernobbio, Zelensky: 'Pronti ad aiutare l'Europa sull'energia' ...in corsa alle prossime elezioni sono previsti gli interventi di praticamente tutti i restanti ministri del governo in carica : Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione; Mariastella Gelmini, ... Elezioni: Gelmini a Letta, ‘appello voto utile specchietto per le allodole’ Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Anche da Milano Enrico Letta cerca di spiegare l’inspiegabile e cioè che la legge elettorale crea un’alternativa binaria: o la destra o la sinistra. È un falso e questi app ... Elezioni e cybersecurity, i programmi dei principali partiti Le elezioni politiche 2022 si avvicinano. Ecco i punti chiave in tema di cyber sicurezza dei programmi elettorali dei partiti italiani ... ...del 2024. Anzi, il Pd nostrano si è sempre considerato molto vicino ai progressisti a stelle e strisce. Oggi questa clamorosa pugnalata. "Ma Draghi lo sa". La domanda che inchioda, ......in corsa alle prossimesono previsti gli interventi di praticamente tutti i restanti ministri del governo in carica : Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione; Mariastella, ...Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Anche da Milano Enrico Letta cerca di spiegare l’inspiegabile e cioè che la legge elettorale crea un’alternativa binaria: o la destra o la sinistra. È un falso e questi app ...Le elezioni politiche 2022 si avvicinano. Ecco i punti chiave in tema di cyber sicurezza dei programmi elettorali dei partiti italiani ...