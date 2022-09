Elezioni, FdI: “Rdc? Meglio patto per il lavoro contro la povertà” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Destinare il reddito di cittadinanza alle famiglie povere e a chi non può lavorare e trasformare la misura in un contratto di lavoro aziendale, nelle aziende private e pubbliche, per gli attuali percettori giovani e meno giovani: è il “patto per il lavoro e contro la povertà” presentato in conferenza stampa dai candidati di FdI al Senato e alla Camera, Gabriella Peluso e Giuseppe Pecoraro, dal dirigente per le politiche attive per il lavoro della Federazione Medie e Piccole Imprese, Giuseppe Fontanarosa, e dal Responsabile dei Caf dei quartieri Stella, San Carlo all’Arena, Ponticelli, Vincenzo Perez. La proposta è emersa a conclusione di un lungo confronto che ha visto la partecipazione di sindacalisti delle imprese, dei lavoratori e dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Destinare il reddito di cittadinanza alle famiglie povere e a chi non può lavorare e trasformare la misura in un contratto diaziendale, nelle aziende private e pubbliche, per gli attuali percettori giovani e meno giovani: è il “per illa” presentato in conferenza stampa dai candidati di FdI al Senato e alla Camera, Gabriella Peluso e Giuseppe Pecoraro, dal dirigente per le politiche attive per ildella Federazione Medie e Piccole Imprese, Giuseppe Fontanarosa, e dal Responsabile dei Caf dei quartieri Stella, San Carlo all’Arena, Ponticelli, Vincenzo Perez. La proposta è emersa a conclusione di un lungo confronto che ha visto la partecipazione di sindacalisti delle imprese, dei lavoratori e dei ...

