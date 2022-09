Detraibilità spinge consumatori a usare bancomat e carte, 327 mld spesi in 2021 (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Sicurezza, velocità, trasparenza, riduzione del limite d’uso del contante. Pagare con la carta conviene per molti motivi, anche e soprattutto economici. E’, infatti, prevista la Detraibilità delle spese subordinate a pagamenti tracciabili, un maggior controllo delle spese, la possibilità di rateizzare Così, largo a spese mediche e veterinarie, scolastiche e tasse universitarie, sportive, canoni di locazione e abbonamento mezzi pubblici, senza temere di rimetterci. Secondo i dati della Banca d’Italia, ammontano a 7 miliardi le transazioni effettuate con carte di pagamento nel 2021, per un totale di 327 miliardi di euro spesi complessivamente con le carte italiane (+22% rispetto al 2020). Il 98% dei clienti degli istituti bancari con conto corrente utilizza carte di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Sicurezza, velocità, trasparenza, riduzione del limite d’uso del contante. Pagare con la carta conviene per molti motivi, anche e soprattutto economici. E’, infatti, prevista ladelle spese subordinate a pagamenti tracciabili, un maggior controllo delle spese, la possibilità di rateizzare Così, largo a spese mediche e veterinarie, scolastiche e tasse universitarie, sportive, canoni di locazione e abbonamento mezzi pubblici, senza temere di rimetterci. Secondo i dati della Banca d’Italia, ammontano a 7 miliardi le transazioni effettuate condi pagamento nel, per un totale di 327 miliardi di eurocomplessivamente con leitaliane (+22% rispetto al 2020). Il 98% dei clienti degli istituti bancari con conto corrente utilizzadi ...

